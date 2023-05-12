القبض على متعاونين مع منظمة “آرا باتشي” الإيطالية لسعيهم إلى توطين المهاجرين بجنوب ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي في ليبيا عن القبض على متورطين تعانوا مع المنظمة الإيطـالية “آرا باتشي” والتي كانت تسعى لمشروع ضخم يهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي.

وقال جهاز الأمن الداخلي في بيان إنه ومن خلال الرصد والمتابعة الأمنية لعمل المنظمات في ليبيا توصل إلى معلومات مؤكدة تدل عن عزم منظمة إيطالية تسمى “آرا باتشي” تسعى هي ومن خلفها للقيام بمشروع في الجنوب الليبي ظاهره زراعي وغايته توطين المهاجرين الغير شرعيين من خلال دمجهم وتوفير فُرص عمل لهم بتلك المشاريع.

وذكر أن رئيسة المنظمة لديها علاقة قوية داخل ليبيا، منحتها الضوء الأخضر لتنفيذ مشروعها الضبابي حتى يكون الخط الأول لمنع تدفق المهاجرين إلى اوروبا.

وأشار إلى أن تلك المنظمة قامت بطرقها المختلفة باستغلال ضعاف النفوس ليكونوا الأداة الطيعة لتنفيذ هذا المخطط على أرضهم ووسط أهلهم وتمكنت من تحقيق هدفها بتوقيع اتفاقية ظاهرها زراعي وهدفها فعلاً زرع وغرس وتوطين المهاجرين في جنوب ليبيا.

وأكد أن أعضاء جهاز الأمن الداخلي بالجنوب كان للمتهمين بالمرصاد وتم القبض على المتورطين واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم واحيلوا إلى مكتب النائب العام من حيث الاختصاص.

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وكانت مؤسسات المجتمع المدني في فزان أعربت في بيان أصدرته أبريل الماضي، عن رفضها مشروع لتوطين الأفارقة في الجنوب الليبي عبر منظمة آرا باتشي الإيطالية.

وأكدت في البيان أن سكان الجنوب بجميع مكوناته يرفضون التوطين بجميع أشكاله، مشيرين إلى أن هذه القضية تمس كل الليبيين وليس أهل فزان فقط.

وطالبوا وزارة الخارجية بإيقاف هذه المنظمة ومتابعة نشاطها في كل مدن ومناطق ليبيا، وجهازي الأمن القومي والمخابرات العامة بالتعامل بحزم مع عبث المنظمات التي تحمل أجندات التقسيم ونهب الثروات والتنصير.