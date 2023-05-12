افحيمة: عودة مجمع رأس لانوف للعمل إنجاز جديد لصالح الشعب

ليبيا – أشاد عضو مجلس النواب صالح افحيمة ،بإعلان عودة مجمع رأس لانوف الصناعي بعد توقف دام لأكثر من 12سنة.

افحيمة وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،قال:” تحية لمن يصنعون الحياة،رأس لانوف عروس الوسط،بسواعد أبناء الوطن وفي انجاز جديد لصالح الشعب يعود مجمع رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز إلى تصدر لائحة الأخبار المفرحة بتشغيل مصنع الايثلين بعد توقف دام لسنوات”.

وتوجه افحيمة بالشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز بدءاً من المؤسسة الوطنية للنفط مروراً بإدارة الشركة وموظفيها و مهندسيها وجميع العاملين بها.