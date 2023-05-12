المبعوث الأمريكي يحث القادة الليبيين على ممارسة نفوذهم لإنجاز لجنة 6+6 قوانين الانتخابات

أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، تأييد دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، للجنة 6+6 لإنجاز قوانين الانتخابات الليبية.

جاء هذا في تعليق المبعوث الأمريكي على المباحثات التي أجراها باتيلي، خلال اليومين الماضيين، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الاستشاري خالد المشري.

وقال نورلاند، عبر حساب السفارة الأمريكية بموقع تويتر اليوم الجمعة: “نحن نؤيد تماماً دعوة الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي للجنة 6+6 للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني للانتخابات”

وأضاف المبعوث الأمريكي: “نحث جميع القادة السياسيين الليبيين على ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون تأخير”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التقى أمس الخميس، برئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري.

وقال باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه كرر خلال اللقاء دعوته لجميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة.

وأضاف المبعوث الأممي، أنه شدد خلال لقائه مع المشري، على دعم عمل لجنة 6+6 بروح من التوافق.

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كما اتفقا على ضرورة سرعة انجاز اللجنة لعملها تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.

كما أجرى باتيلي، أمس الأول الأربعاء، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، استعرضا فيها التطورات على الصعيد السياسي في ليبيا.

واتفقا خلالها على الضرورة الملحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.