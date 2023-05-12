همومة: خسارة أردوغان أو فوزه بالرئاسة لن يغير من سياسة تركيا تجاه ليبيا

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري أحمد همومة، أن أي تغيير في سدة الحكم في تركيا لن يؤثر على المشهد السياسي والعسكري الليبي.

وقال همومة في تصريح لموقع “عربي 21” الممول من قطر: “الأتراك وضعوا أقدامهم بثبات على سلم الديمقراطية التي أساسها أن رؤية وأهداف الدولة يرسمها الحزب الحاكم والمعارضة على السواء”.

وتعليقا على الانتخابت التركية الجارية، أضاف أن “الذي سيأتي بعد أردوغان إذا خسر الانتخابات، لن يغير من سياسة تركيا الخارجية المبنية أساسا على إعلاء مصالح تركيا”.

وأكد أن حكومة الدبيبة وإن استمرت بقية هذا العام فلن تبقى أكثر لأن أطراف الصراع السياسي وبعثة الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا تجزم بأن الانتخابات لن تجرى، وبالتالي سيتم الإعلان عن حكومة تبسط سيرتها على كامل ليبيا وباتفاق جميع الأطراف، وفق قوله.

وتابع: “الملف الليبي مهم جدا لتركيا لكنها لن تستطيع لعب دور حاسم لوجود دول عظمى ترتبط مصالحها مع تركيا، وهذا من شأنه أن يضعف الدور التركي في ليبيا” على حسب تعبيره.