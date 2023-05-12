عقب وفاة أحد المحقونين بمرض الإيدز .. الآغا: على الدولة توفير العلاج وإنشاء مستشفى خاص بهم

أفاد عضو اللجنة العليا لرعاية الأطفال المحقونين بفيروس نقص المناعة إدريس الأغا بوفاة أحد المصابين بمرض الإيدز محمد عمر الربع في مدينة تونس الخميس، وذلك بعد مضى أكثر من شهرين فى العناية بمصحة قرطاجنة.

الآغا طالب في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار”، المسؤولين بمعالجة ملف مصابي الإيدز معالجة جذرية لا تلفيقية أدت لوفاة 130 مصابًا، موضحًا أن الحل هو إيفاد جميع الأطفال المصابين للخارج من أجل الدراسة أو العمل للحصول على علاجهم مجانا من دول أوروبا.

وقال إن الدولة في حال عجزها عن الإيفاد، فإن عليها توفير العلاج في الوقت المناسب وإنشاء مستشفى خاص بهم، غير العيادة المتهالكة،مثنيا في الوقت ذاته على جهود الأطباء الدين يجاهدون منذ أكثر من 25 عاما، حسب وصفه.

وطالب الآغا بتقييم وإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية الأطفال، على أن تكون اللجنة من أسر الأطفال وليس من الدولة الليبية، حسب قوله.