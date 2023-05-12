خلال لقائه بن قدارة.. أونماخت: دورة مؤسسة النفط مهم لتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، دور المؤسسة الوطنية للنفط المهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء أونماخت مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، وفق تغريدة على حساب السفير الألماني بموقع تويتر.

وقال أونماخت: “لقاء بناء مع بن قدارة، حيث أكدت أهمية العلاقات الثنائية بين ليبيا وألمانيا، وتطوير التعاون المشترك، وعلي الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في المحافظة علي وحدة قطاع النفط وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في ليبيا”.

وكان قد أعلن في بن قدارة وقت سابق اليوم الجمعة، عودة مجمع رأس لانوف الصناعي للعمل بعد توقف دام 12 عاما.

وقال بن قدارة: “قام العاملون ولجنة إدارة شركة رأس لانوف بجهود كبيرة وبعزيمة وبأيادٍ ليبية، باستكمال صيانة وحدات المجمع، لتبدأ اليوم أولى مراحل تشغيله بعد توقف طويل”.

لقاء بناء مع السيد بن قدارة @Bengdara_ رئيس مجلس الإدارة ب @NOC_Libya، حيث اكدت علي أهمية العلاقات الثنائية بين 🇩🇪🇱🇾 وتطوير التعاون المشترك، وعلي الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في المحافظة علي وحدة قطاع النفط وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في #ليبيا. pic.twitter.com/fOcGWq08Jy — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) May 12, 2023