مبعوث صيني يحذر من التدخل الخارجي في ليبيا

حذر مبعوث صيني من التدخل الخارجي في ليبيا، واصفا اياه بالسبب الرئيسي للأزمة التي طال أمدها في البلاد.

وقال سون تشي تشيانغ، مستشار البعثة الصينية الدائمة لدى الأمم المتحدة “إن الالتزام بمبدأ الملكية الليبية والقيادة الليبية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.

وأشار في اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا المتعلق بملف المحكمة الجنائية الدولية إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي تقديم دعم بناء للاستقرار السياسي والمصالحة الوطنية والتنمية الاقتصادية في ليبيا، وتجنب التأثير المعقد للحلول المفروضة من الخارج على الوضع في ليبيا.

وأردف مؤكدا على أن موقف الصين في الأنشطة المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لم يتغير.

وأضاف “نأمل في أن تواصل المحكمة الجنائية الدولية الاتباع الصارم لمبدأ التكامل على النحو المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، والاحترام الكامل للسيادة القضائية والآراء المعقولة للدول المعنية، وكذلك تجنب التسييس وازدواجية المعايير في عملها”.