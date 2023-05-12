بعد احتجاجات جامع الناقة… بيان هيئة الاوقاف في طرابلس بشأن ما يحدث في بعض المساجد

أعربت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، عن استيائها وإنزعاجها إزاء ما يقع في بعض المساجد من مشاحنات وهتافات “حزبية مقيتة”، واختلاف يؤدي في بعض الأحيان إلى التقاتل بين أهل المسجد الواحد، بعد احتجاج المصلين لخطيب صلاة الجمعة اليوم في جامع الناقة بالمدينة القديمة.

وأوصت الاوقاف في بيان صادر عنها، الجميع “بتقوى الله عز وجل، والرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، وتجنيب بيوت الله هذه المنازعات التي تنتهك حرمتها وتنقص تعظيمها في قلوب المسلمين”.

وفيما يلي نص البيان :

في وجوب تعظيم المساجد وتوقيرها (1)

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن تبع سنته وهديه، أما بعدُ:فإن من تعظيمِ شعائرِ الله تعالى عِمارةَ المساجدِ، بالبناء، والصلاة، والذكر، والوعظ، والتعليم، وقد أثنى الله جلَّ وعلا على عُمَّارها فقال: }إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله واليوم اءلاخر وأقام الصلو’ة وآتى الزكو’ةولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين} [سورة التوبة 18]، وقال: {في بيوت أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واءلاصال رجال} [سورة النور 36].

ولمَّاكانتِ عِمارةُ المساجدِ شأنَ صنفٍ من الناسِ – وكان الخيرُ والشرُّ في البشرِ كفرسي رهانٍ –كانَ خرابُها شأنَ صنفٍ آخرَ منهم، سواء كان هذا الخرابُ حسياً أم معنوياً، وقد ذمَّ الله تعالى هذه الشرذمةَ بقوله: {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في اءلا خرة عذابٌ عظيم} [سورة البقرة 114].

ثمَّ الخرابُ المعنويُّ المنافي لتعظيم المساجد وتوقيرها حاصلٌ بأمورٍ كثيرة، من أعظمها إحداثُ الفُرقةِ بين المسلمين وشقُّ صفِّهم، وقد كان هذا صنيعَ المنافقين أصحابِ مسجد الضرار، قال تعالى فيهم: {الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين} [سورة التوبة 107].

ومن ذلك أيضا رفع الصوت في المسجد على وجهٍ يُشوِّشُ على عُمَّارِه من خطباءَ وأئمةٍ ومصلِّين، ولو كان ذلك بقراءة القرآن، وقد روى مالك في الموطإ [حديث 176] أن النبي ﷺ خرج على الناس وهم يُصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: )إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)، قال الزرقاني المالكي في شرحه على الموطإ: “وإذا نُهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن، فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريما” [شرح الزرقاني 1 / 310].

هذا وإن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ليسوؤها ويزعجها ما يقع في بعض المساجد من مشاحنات وهتافات حزبية مقيتة، واختلاف يؤدي في بعض الأحيان إلى التقاتل بين أهل المسجد الواحد، وإنها لتوصي الجميع بتقوى الله عز وجل، والرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، وتجنيب بيوت الله هذه المنازعات التي تنتهك حرمتها وتنقص تعظيمها في قلوب المسلمين، والله من وراء القصد.

اللجنة العلمية بالهيئة