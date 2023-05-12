بنغازي تحتضن بطولة شمال إفريقيا لكرة الطاولة

يحتضن مجمع المرحوم سليمان الضراط بمدينة بنغازي بطولة شمال إفريقيا لكرة الطاولة، والتصفيات المؤهلة لاولمبياد باريس 2024م، وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني بجهود الاتحاد الليبي لكرة الطاولة لإظهار المحفل الدولي بالصورة اللائقة.

هذا وحضر الافتتاح القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى ليبيا، والقنصل العام لجمهورية إيطاليا لدى ليبيا، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطاولة، ورئيس الاتحاد المصري لكرة الطاولة، ونائب رئيس اتحاد (الجامعة الملكية لكرة الطاولة).