الغرياني يوقع على بيان لدعم أردوغان بالانتخابات التركية

وقع الصادق الغرياني، مفتي عام ليبيا على بيانًا عليه 66 عالما من مختلف دول العالم الإسلامي، دعوا فيه الناخبين الأتراك إلى التصويت لصالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة، الأحد المقبل.

واعتبر العلماء أن الانتخابات التركية هي قضية يتأثر بها المسلمون بشكل مباشر، مضيفين أن سياسة أردوغان على مدار عقدين ترأس فيها الحكومة والجمهورية، عادت بالنفع والفائدة على الأتراك، والمسلمين بشكل عام. بحسب موقع “عربي21”.

وشدد البيان على أنه في عهد أردوغان سمح بالحجاب، بعدما حورب ومنع لعقود في تركيا، كما زاد تشييد المساجد بتركيا، وباتت تركيا على الصعيد السياسي لاعبا أساسيا في المشهد، وغيرت مجريات الأمور في عدة دول، على غرار ليبيا، وسوريا، وأذربيجان، وغيرها.

وجاء في البيان أن تركيا صاتر أيضا “مأمنا يأوي إليه كل من يعاني الظلم والاضطهاد في بلده، من أقصى الشرق من المسلمين الأويغور والروهينغيا، وحتى أقصى الغرب من المسلمين الذين يتخوفون على أنفسهم وأبنائهم من قوانين سحب الأطفال أو ظاهرة الإسلاموفوبيا”.

ونوه البيان إلى أن “الطرف الآخر، الذي يتنافس في هذه الانتخابات، لا يخفي أغراضه في العودة عن هذه السياسات، كلها أو جلها، ولا يخفى على أحد الدعمُ الكبير الذي يتلقاه هذا الطرف من أعداء تركيا، وأعداء العالم الإسلامي، والذي لا تقصر وسائل الإعلام الغربية فيه”.