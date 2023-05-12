أحد معالم المدينة..المشير حفتر يطلع على مستجدات الصيانة بمسجد أبي بكر الصديق في المرج

أخبارليبيا24

زار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة على مدينة المرج إحدى مدن الجبل الأخضر شرق البلاد.

وأوضح مكتب الإعلام في القيادة العامة، أن زيارة المشير لمدينة المرج للاطلاع على مستجدات الصيانة بمسجد المرج الكبير – أبي بكر الصديق.

وأضاف مكتب الإعلام في القيادة العامة أن أعمال الترميم بالمسجد تجري تحت إشراف القيادة العامة.

و”الجامع الكبير” ، كما يحب أهل المرج تسميته، تحفة معمارية وهندسية رائعة لما يمتاز به من تصاميم فنية وزخارف ونقوش جميلة تزين جدرانه من الداخل بالخطوط العربية المنقوشة بماء الذهب الفرنسي.

تم وضع حجر الأساس لهذا المسجد عام 1967 وافتتح في شهر سبتمبر عام 1973م، ويقع في قلب المدينة ويشغل مساحة قدرها 26000 متر مربع وتحيط به ساحة واسعة جزء منها تم تخصيصه كموقف للسيارات، كما يتكون المسجد من ثلاث طوابق بالاضافة إلى طابق بُني تحت الأرض.