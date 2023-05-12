“يونيسف” تسلم إمدادات طبية أساسية إلى مدن الجنوب

الوطن| رصد

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، تسليم إمدادات طبية أساسية إلى دائرة الصحة في المنطقة الجنوبية، معتبرة أنهذه الإمدادات تحدث فرقاً في مكافحة الأمراض.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب، إن هذه الإمدادات تتضمن معقمات أيدي، مشيدة في هذا الإطار بدعم سفارة فرنسا لدى ليبيا، وكذلك بعثةالاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

كما أعلنت «يونيسف» في ليبيا قبل أيام إمداد المنطقة الجنوبية بـ55 جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية كاستجابة لتفشي الحصبةالحالي في المنطقة، بالشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقالت المنظمة في بيان، إن اللقاحات وصلت الأسبوع الماضي، وجرى تسليمها إلى جهاز الإمداد الطبي استعدادًا لانطلاق الحملة الوطنيةلمكافحة الحصبة والحصبة الألمانية التي تستهدف المنطقة الجنوبية كمرحلة أولى.