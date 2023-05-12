السفير الألماني: مؤسسة النفط تلعب دور هام في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية بليبيا

التقى السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم الجمعة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية فرحات بن قدارة.

ووصف السفير الألماني في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر اللقاء بـ”البناء”، مشيراً إلى أنه أكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات الثنائية بين ألمانيا وليبيا وتطوير التعاون المشترك.

كما أكد السفير الألماني خلال اللقاء على الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة النفط في المحافظة علي وحدة قطاع النفط وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في ليبيا.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، فرحات بن قدارة، قال اليوم في تصريحات صحفية إن مجمع رأس لانوف الصناعي، عاد للعمل بعد توقف دام 12 عاماً.

وذكر بن قدارة، إن مجمع رأس لانوف سيبدأ العمل بطاقات لا تقل عن 20%، وسيجرى رفعها تدريجيا حتى يعمل بطاقته القصوى.

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