رئيس مجلس حكماء الجفرة: نقلنا كافة مطالب أهالي المدينة وبلدياتها للدبيبة

قال رئيس مجلس حكماء وأعيان الجفرة “أحمد أبوطالب” إنه نقل مطالب أهالي مدن بلدية الجفرة “هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء” إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة “عبدالحميد الدبيبة” خلال استقباله لوفد مكون من 23 شخص من أعيان وحكماء المنطقة.

وأضاف “أبوطالب” في تصريحات صحفية، بأن هذه المطالب تمثلت في إجراء انتخابات محلية لانتخاب المجلس البلدي الجفرة وهو ما أعلنت عنه بشكل مباشر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية..

كما أوضح “أبوطالب” أن المطالب تركزت على صيانة الطرق الرابطة بين بلديات الجفرة والبلديات المجاورة والطرق الرابطة بين مدنها..

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مستوصف بمنطقة الفقهاء وحفر آبار مياه وسداد كل المستحقات المالية الخاصة بسيارات الاطفاء التابعة لمكتب هيئة السلامة الوطنية وإدخالها للعمل.

وتابع، سيتم تصنيف مستشفى العافية بهون الى مستشفى تعليمي ورفع تصنيف مستشفى ودان الى مستشفى عام ودعمه بالإمكانيات اللازمة، وترقية المركز الصحي هون الى مجمع عيادات.

ولفت “أبوطالب” إلى أن “الدبيبة” وجه وزير المالية بالإفراج عن مرتبات الموظفين التابعين لجامعة الجفرة خلال وكذلك نقل جهاز النخيل الرئيسي الى منطقة الجفرة ودعم اندية الجفرة الرياضية َماليا عن طريق وزارة الرياضة وتوفير احتياجاتها.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد استقبل الخميس في منزله، أعيان منطقة الجفرة وحكماءها، في إطار متابعته لأوضاع المناطق المختلفة في ليبيا.