القريو: الليبية للاستثمار تشارك في ندوة حول الاستثمار في الطاقة المتجددة

قال مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، إن المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها شاركت في ورشة العمل بإشراف رئيس مجلس الادارة المدير علي محمود، نظمها فريق الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وناقشت الورشة خمس محاور اساسية، تتمثل في الاستراتيجية الوطنية في الاستثمار في الطاقات المتجددة ومعدل السطوع في الطاقة الشمسية واماكن اطلاق محطات انتاج الطاقة ومدى قدرات ليبيا على انتاج طاقات متجددة غير الطاقة التقليدية وأثر ذلك على سلامة البيئة ومكافحة المضاعفات الكربونية وفق التوجه العالمي الحديث.

وناقشت الورشة محور مدى جاهزية الشبكة العامة للكهرباء لاستقبال هذا المزيج الطاقي مابين طاقة تقليدية وطاقة نظيفة جديدة وما مدى استعداد محطات نقل الكهرباء لاستقبال هذا المعطى الجديد.

كما بحثت اللجنة خطوط نقل الطاقة من ليبيا إلى دول جنوب أوروبا لتكون مصدرا من مصادر الدخل الوطني لتصديرها وبيعها إلى تلك الدول.

بالإضافة إلى ذلك تناولت الورشة البعد الاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في هذا القطاع وأيضا النماذج القانونية المتاحة وفق احدث الممارسات للتعاقدات في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية بصفة خاصة.

واكد القريو في تصريحه، ان مشاركة المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها تأتي من باب تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة بالخصوص ومدى دورهم في تطوير هذه الفرصة الاستثمارية فيما يحقق عوائد اكبر ويقدم قيمة وطنية مضافة وبما لايتعارض مع نظام العقوبات الدولي المفروض على اموال المؤسسة الليبية للاستثمار