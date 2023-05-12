جنائـي طبرق يطيح بسـارق ورشـة بالقـرب مـن بوابـة المثلـث

أفادت مديريـة أمـن طبـرق، اليوم الجمعة عن القاء القبـض علـى سـارق ورشـة بالقـرب مـن بوابـة المثلـث .

وبعـد ورود بـلاغ لقســم البحـث الجنائـي بمديريـة أمـن طبـرق مفـاده شخـص مجهـول الهويـة قـام بسرقـة مجموعـة مـن (كامبيـوات سيـارات) وبعـض (قطـع غيـار) مـن ورشـة (رابـش للسيـارة) بالقـرب مـن بوابـة المثلـث.

وعليـه بعـد التحـرى وجمـع المعلومـات عـن المتهـم بالقضيـة تمكنـت وحـدة التحـرى والقبـض بقســم البحـث الجنائـي مـن إلقـاء القبـض عليـه يستقـل مركبـة آليـة نـوع (نيســان) حمـراء اللـون.

وبالاستـدلال معـه تبيـن بأنـه يُدعـى سـ.مـ.عـ بالـغ مـن العمـر(19)عـام ليبـي الجنسيـة،أعتـرف بقيامـه بعمليـة السرقـة المذكـور أعـلاه وبيـع المسروقـات وبمـا نسـب اليـه وتـم وضعـه بالحجـز لإستكمـال الإجـراءات القانونيـة الأزمـة تمهيـداً لاحالتـة الـى النيابـة العامـة للاختصـاص والتصـرف.