دعم الاستقرار: مكتب نالوت تمكن من ضبط 195 ألف قرص “ليريكا” المهلوسة

أخبارليبيا24

كشف جهاز دعم الاستقرار المتواصلة في مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أن مكتب نالوت تمكن من ضبط 195 ألف قرص “ليريكا” المهلوسة.

وأضاف الجهاز أنه تمكن كذلك إثر عمل مشترك مع فرع مكافحة المخدرات ومكافحة جمرك نالوت، من ضبط 55 قطعة كبيرة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش.

وأوضح جهاز دعم الاستقرار، أنه بعد أعمال التحري وجمع المعلومات، من الاستدلال على أحد مهربي المخدرات لديه علاقات واسعة بشبكات التهريب من الجنسيات الليبية والتونسية والجزائرية.

وأكد الجهاز، أنه تمت مطاردته وهو يقود سيارته الخاصة محملة بكمية كبيرة من أقراص “ليريكا” المهلوسة تقدر بـ 195 ألف قرص، و55 قطعة كبيرة من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش.

وأفاد جهاز دعم الاستقرار، أنه اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأحيل المشتبه به إلى النيابة المختصة للتصرف.