| المقريف: لا تهاون مع حالات الغش.. والطلاب ذوي الهمم على رأس أولوياتنا

|

2023/05/12 على الساعة 23:20

: أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، اليوم الجمعة، إن الوزارة ستبذل قصارى جهدها مع الطلاب من ذوي الهمم وتضعهم على رأس أولوياتها وذلك بتوفير كل ما يساعدهم على أداء الامتحانات بصورة جيدة، مشددًا على عدم التهاون مع حالات الغش ومن يساعد عليه.

جاء ذلك في رسالة وجهها المقريف إلى الطلاب ونشرتها الوزارة عبر صفحتها علي “فيسبوك”، لمناسبة اقتراب موعد الامتحانات النهائية لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والتي تنطلق الأحد المقبل.

وحثّ وزير التربية والتعليم، الطلاب على تنظيم الوقت والمذاكرة الجيدة والتسلح بأسباب المعرفة لنيل المراد وتحقيق النجاح، مؤكدًا على الدور الإيجابي للأسرة في حث أبنائها على الاهتمام بالدراسة، قائلاً إن العملية التعليمية لا يقوم نجاحها إلاّ على ساقَي “البيت والمدرسة معًا”.

وتوجه المقريف به بهذه المناسبة بالتحية إلي كل المعلمين والمعلمات الذين بذلوا ولا يزالوا يبذلون جهدهم ووقتهم في سبيل أداء هذه الرسالة العظيمة، مشدًا على عدم التهاون مع حالات الغش ومن يساعد عليه وذلك التعامل معه بصرامة تضمن الحد منه، وعدم تكراره.