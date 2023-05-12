حراك الزاوية: حكومة الدبيبة تدعم التشكيلات المسلحة بالملايين وتتجاهل المؤسسات الأمنية

الوطن|رصد

استهجن حراك الزاوية دعم حكومة الدبيبة للتشكيلات المسلحة بالملايين، في وقت تتجاهل فيه بشكل مستقصد دعم مؤسسات الدولة الأمنية الأساسية.

الحراك وفي بيان له رصده موقع الوطن، قال إن الحكومة تتجاهل مخاطبته لها ولوزارتها المعنية مرارًا وتكرارًا حيث يجد الحراك آذاناً صاغية ولا رغبة في الإصلاح.

ودعا الحراك الحكومة لإعادة النظر في موقفها وأن تنفذ فورا مطالب أهالي الزاوية بإصلاح شامل ومحاربة الفساد وإلا عليها التنحي عن الحكم والسلطة وتقديم استقالتها.

وأكد الحراك أنه لا يدعم حكومة على أخرى أو فئة على أخرى، غير أنه يخاطب حكومة تتدعي الشرعية، بينما تنكر على الليبيين الحق في العيش الكريم الآمن.

واعتبر الحراك أن الحكومة تعجز عن التفكير والتخطيط إلا في حدود طرابلس فقط وتغيب عن باقي الوطن، داعياً الليبيين للوقوف صفًا لمحاربة الفساد واسترداد الوطن من الفاسدين.