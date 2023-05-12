ضبط مروج للخمور يقوم ببيعها على متن سيارته في سبها

أفادت مديرية أمن سبها، عن ضبط مروج للخمر يقوم ببيع الخمر على متن سيارته بمنطقة المهدية.

وحضر أعضاء التحري التابعين لقوة دعم المديرية الى مركز شرطة سبها المدينة وقاموا بتسليم شخص يقوم ببيع الخمر على متن سيارته بمنطقة المهديه حيت وردت لهم معلومات بان هذا الشخص دائما يقف بهذا المكان ويقوم بييع الخمر المصنوع محليا (بوخه) .

وعلى الفور انتقلوا الى ذلك المكان بأنهم أ حد الزبائن وعند عملية البيع تم ضبطه هو وسيارته ووجدوا بسيارته ثمانية وثمانون قنينة ربع لتر بلاستكية مياة معدنية معباه خمر (بوخه ) .

وأثناء عمليه القبض هرب شخص كان معه بالسيارة وهدا الشخص أفريقي من دولة تشاد وعليه تم التحقيق معه وبضبط أقوال الشخص الدي تم ضبطه الاسم ا م ط ح / مواليد 1980م / الإقامة/ سبها _ سكره / المهنة / عاطل عن العمل / ليبي// .

وأعترف بما نسب اليه أتخدات الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالتة الى النيابة العامة بالمضبوطات وتم حجز سيارته.