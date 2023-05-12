السني يناقش مع كريم خان إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

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قال سفير و مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إنه ناقش مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ما ورد فيي إحاطته بشأن الحالة في ليبيا.

وأضاف السني في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”تطرقنا لسبل تطوير التنسيق والتعاون بين المحكمة والسلطات القضائية الوطنية وبالأخص مع مكتب النائب العام الليبي”.

وتابع مندوب ليبيا :”أكدنا لخان أن تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها”.

وذكر السني :”إن التعاون مع المحكمة يأتي في إطار دورٍ مساعد للقضاء الليبي وليس بديلاً عنهُ”.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أكد أن المحكمة أصدرت أوامر قبضٍ جديدة بشأن متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، منوهًا إلى أن فريقًا من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، وذلك لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية، مؤكدًا أن تعاون المحكمة مع ليبيا سيتوطّد خلال الفترة المقبلة.

وقال خان في إحاطته بشأن الحالة في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن المحكمة أصدرت أربع قوائم قبض جديدة بالفعل، بعد طلبنا إصدار أوامر جديدة في ليبيا، مشيرًا إلى أنه أعلن منذ ثلاثة أسابيع ضرورة إصدار أمري قبض بحق متهمين في ليبيا.