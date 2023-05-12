بعيو: لا يجب تحميل مسؤولية ما تشهده الزاوية من فوضى على محمد الحداد والمناطق العسكرية الوهمية

ليبيا – قال رئيس مؤسسة الإعلام بحكومة الوفاق محمد بعيو، إنه لا يجب على الليبيين تحميل مسؤولية إيقاف ما تشهده مدينة الزاوية من فوضى أمنية وعنف مسلح، واشتباكات بين الأحياء وفوق رؤوس المدنيين وقتلى وجرحى وخراب، على رئيس أركان الجيش في المنطقة الغربية،وأمراء المناطق العسكرية الوهمية.

بعيو وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “الزاوية التي تندفع إلى الهاوية ،لن ينقذها أحدٌ إلاّ أهلها إذا أرادوا وثاروا”،رأى أنه ليس في الإمكان على الإطلاق إنهاء الصراع المسلح في الزاوية، بطريقة حشد قوى عسكرية نظامية أو ميليشياوية من خارجها واقتحامها وتحريرها مادامت الميليشيات وحتى العصابات المتصارعة فيها، والتي تتناحر على غنائم تهريب الوقود والمهاجرين والمخدرات، متكونة من أبناء قبائل الزاوية نفسها، ولا يوجد بينها غرباء من خارجها إلا عناصر قليلة، ومادامت الزاوية منقسمة على ذاتها أُفقياً بين أطياف سياسية وطوائف قبلية، توفر بيئة ليست حاضنة بالضرورة للجماعات المسلحة المتصارعة، لكنها بيئة متواطئة بفعل الخوف والصمت والولاء القبلي والمصالح المادية،وفقًا لقوله.

وتابع بعيو حديثه:” من الإنصاف القول إن الحراك الشعبي الأخير، والذي لا يزال ضعيفاً وقد ينتهي إلى الفشل، أظهر أن كثيرًا من أهالي الزاوية يرفضون استمرار صراع الميليشيات والعصابات، ويرغبون في استقرار مدينتهم، وإن يكن استقراراً مؤقتاً ومحفوفاً بمخاطر الانفجار، كهذا الاستقرار الهش الذي تعيشه المنطقة الغربية من مصراتة إلى زوارة امتداداً في العمق إلى العربان وجبل نفوسة”.

وأكمل :”لا أقول هذا دفاعاً عن الفريق محمد الحداد، ولا عن لجنة 5+5، ولا عن وحدات وقيادات وضباط الجيش في المنطقة الغربية، التي لا يوجد فيها جيش حقيقي موحد، بل تتقاسم السيطرة عليها مئات الميليشيات المسلحة، ويعمل تحت إمرتها وسيطرتها وسطوتها مئات ضباط الجيش والشرطة والأمن والمخابرات، ليس لأنهم موالون لها، ولكن لأنها توفر لهم مقومات معيشة وأمان أفضل من تلك التي يحصل عليها زملاؤهم المنخرطون في هياكل الجيش النظامي والجهات الأمنية الرسمية”.

وواصل بعيو حديثه:” ستبقى الزاوية تنزف حتى تموت لا سمح الله، أو ينتفض جميع أهلها ضد أبنائها الذين ينحرونها وينتحرون معها، أو أن يعقل هؤلاء المتناحرون، أو يحسم طرفًا قويًا من بينهم الصراع وينفرد بالقوة والسيطرة وهذا شبه مستحيل، وإلى أن يحدث ذلك، وقد لا يحدث، سيبقى الحال على ما هو عليه سنوات طوال، حتى تقوم الدولة الوطنية القوية التي تحتكر السلاح والعنف، وذلك مطلب كل الليبيين، لكنه مطلبٌ وحقٌّ ممنوع ومقموع من قوى الاحتلال الأجنبي المباشر وغير المباشر، تلك القوى والدول التي تجد لها من بيننا عملاء خونةً ينفذون أجنداتها القذرة، ويمثلون مصالحها الحقيرة، وهؤلاء لو تعلمون أيها الليبيون هُم العدو، وإلى أن تثوروا عليهم، وتحرروا إرادتكم ووطنكم من قبضتهم، ستبقون حيث أنتم على هامش الوجود ومشارف العدم، وتبقون مجرد أجساد بشرية تعيش بلا قيمة، وتموت بلا معنى، وتُباع بلا ثمن.”.