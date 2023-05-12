هيئة أوقاف طرابلس تستنكر احتجاج أنصار الغرياني على إمام المسجد

الوطن| رصد

أعربت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس عن استيائها وإنزعاجها إزاء ما يقع في بعض المساجد من مشاحنات وهتافات “حزبية مقيتة” على حد وصفها، فضلاً عن الاختلاف الذي يؤدي في بعض الأحيان إلى التقاتل بين أهل المسجد الواحد، وذلك علىخلفية احتجاج أنصار المفتي المعزول الصادق الغرياني على خطيب صلاة الجمعة اليوم، في جامع الناقة بالمدينة القديمة.

وأوصت الهيئة الجميع بتقوى الله عز وجل، والرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف، وتجنيب بيوت الله هذه المنازعات التي تنتهك حرمتهاوتنقص تعظيمها في قلوب المسلمين.