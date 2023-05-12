بعد أنباء عن اختراق منظومة شركة ليبيانا..الرقابة الإداريّة تشكّل لجنة للتّأكد والتّحقّق

أخبارليبيا24

أصدرت رئاسة هيئة الرقابة الإداريّة اليوم الجمعة قرارًا بتشكّيل لجنة للتّأكد والتّحقّق شائعات اختراق منظومة بيانات شركة ليبيانا للهاتف المحمول.

وطالبت الهيئة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” اللجنة التأكد ممّا يُتداول عبر وسائل الإعلام مِن اختراق قواعد البيانات المالية والمحاسبية وغيرها لشركة ليبيانا.

وشددت رئاسة الهيئة على اللجنة ضرورة مراجعة نظام الحماية الرقمية الشاملة للشركة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تسفر عنه نتائج المتابعة وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم (20) لسنة 2013م، وتعديليْه، ولائحته التنفيذية.

وكانت وسائل إعلام عدة أكدت أن مجـموعة قرصنة تعلن رسميًا استيلائها على بيانات كامل مشتركي شركة ليبيانا من خلال ثغرات هائلة مكنتها من ذلك.

ونقلت وسائل الإعلام كذلك نفيًا من الشركة نقلًا عن مكتبها الإعلامي أكدت فيه أنه لا يوجد أي اختراق لبيانات الشركة والأخبار المتداولة بالخصوص كلها كاذبة ولم يشتكي أي مواطن من شيء مشابه.