| المشري يبحث التحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية مع وفد من الاتحاد الأفريقي

|

2023/05/12 على الساعة 21:33

: بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع وفد من الاتحاد الأفريقي، بقيادة وزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي البروفيسور محمد حسن لابات، التحضير لمؤتمر “المصالحة الوطنية” الشاملة في ليبيا.

وقال مجلس الدولة في بيان مساء أمس الخميس، إن اللقاء الذي تم بالعاصمة طرابلس، ناقش الخطوات لعقد الانتخابات العامة، ومستجدات عمل لجنة “6+6” المنوطة بوضع القوانين الانتخابية والتشريعات. واعتبر أن اللقاء كان “مناسبة لمناقشة أهم الملفات السياسية والقضايا الإقليمية، ولا سيما التطورات الأخيرة في السودان وسبل حلحلتها”.

وأمس الخميس تباحث المشري مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن “العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية، وسُبل دعم لجنة “6+6″ لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال؛ للمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة”.

دعا باتيلي، جميع القادة الليبيين لتقديم التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة، مضيفًا إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال لقائهما، الخميس، على ضرورة سرعة انجاز عمل اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات “6+6″، وفق حساب باتيلي علي “تويتر”.