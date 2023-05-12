بن قدارة: مجمع رأس لانوف سيعمل بطاقة لا تقل عن 20%.. وسترفع طاقته التشغيلية تدريجيًا خلال الأيام القادمة

ليبيا – أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط،فرحات بن قدارة عودة مجمع رأس لانوف الصناعي للعمل بعد توقف دام 12 عامًا.

بن قدارة وفي تصريح نشرته المؤسسة الوطنية للنفط،قال:” بجهدٍ كبير وبعزم وتصميم وبأيادي ليبية استكملت صيانة وحدات مجمع رأس لانوف الصناعي، لتبدأ اليوم أول مراحل التشغيل لهذا المجمع الذي توقف لسنواتٍ طويلة عن العمل”.

وأكد أن المجمع سيعمل بطاقة لا تقل عن 20% يتم رفعها تدريجيًا إلى أن يصل إلى طاقته التشغيلية بالكامل خلال الأيام القادمة.

وأفادت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة تابعته صحيفة المرصد،بأنه تم إدخال “النافثا ” إلى الأفران وتشغيل منظومة ضاغط تكسير الغاز المتكسر (1-R10) وصولاً إلى مرحلة الإنتاج ومتابعة سير العمليات حسب كتيبات التشغيل المعتمدة.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه العملية تأتي بعد نجاح كافة تجارب التشغيل لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر ، والتأكيد على جاهزية الوحدات الإنتاجية بالمجمع الصناعي لمواكبة متطلبات تشغيل مصنع الإثيلين .

ونوهت المؤسسة إلى أن شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز قد وصلت بهذه الخطوة إلى مرحلة متقدمة من خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي والتي انطلقت منذ عام 2019.

بدوره،أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالمجهودات المبذولة والأعمال المتميزة التي قامت بها شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز .

كما شدد رئيس مجلس الإدارة على أن كافة مراحل عمليات التشغيل يجب أن تتم وفق إجراءات واشتراطات السلامة لضمان سلامة كافة الأفراد والمعدات وصولاً إلى مرحلة الإنتاج النهائي.