النايض: الأزمة السودانية تذكرنا بضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام

الوطن|رصد

قال المترشح الرئاسي عارف النايض إن النكبة السودانية تعتبر تذكير بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات الليبية بشكل عاجل في العام الحالي.

وأكد النايض في تصريحات صحفية، ما سماها “الفتنة المسلحة الدامية” بين الأشقاء في السودان، أنها دليلًا آخر على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية المستمدة من الإرادة الشعبية من خلال صناديق الاقتراع.

وأضاف المترشح الرئاسي أن فتنة السودان تعتبر دليلًا على خطورة المماطلة في الاحتكام إلى الإرادة الشعبية الحرة، ومحاولة الالتفاف حول تلك الإرادة من خلال الصفقات والتفاهمات.