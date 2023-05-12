حافظ الغويل: اقتربنا من منتصف العام.. ولم نرى أي فرص حقيقية لإجراء الانتخابات

اعتبر “حافظ الغويل” الباحث بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أن ما يحدث في السودان «سيعرقل ما يحدث في ليبيا، وسيكون له تأثره في دول المنطقة».

وأردف الغويل في تصريحات صحفية، أنه من «الصعب جداً» إجراء انتخابات في ليبيا هذه السنة، وأنه لا يرى أن «الأجسام السياسية الموجودة في البلاد منذ 2012، وسبق لها عرقلة كل الإجراءات والمحاولات الدولية في عقد الانتخابات الماضية… ستتغير».

وبشأن لجنة «6 + 6» لفت الغويل إلى أنه «لم ينتج عنها شيء حتى الآن، مضيفا، لقد اقتربنا من منتصف العام. ولا أرى أي فرص حقيقية لإجراء الانتخابات ولو فُرضت بطريقة أو بأخرى، فلن تكون نزيهة أو شفافة.».