مرور بنغازي: 30 وفاة حصيلة 24 حادث سير خلال أبريل الماضي

أخبارليبيا24

نشر قسم المرور والتراخيص بنغازي، حصيلة حوادث السير في شهر أبريل الماضي بإجمالي 125 حادث سير.

وأضاف القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أنه نتج عن 17 حادث وفاة عدد 22 شخص داخل المدينة، مؤكدًا أنه نتج عن 7 حوادث وفاة 8 أشخاص خارج المدينة.

وأشار قسم المرور والتراخيص بنغازي، إلى أن الإصابات البليغة من 35 حادث إصابة 48 شخص.

وذكر قسم المرور أنه تم تسجيل 13 حادث بسيط نجم عنها 25 إصابة، لافتًا إلى أن حوادث الإتلاف للسيارات فقط 53 حادث.

وأكد مرور بنغازي أن إجمالي المركبات التالفة 220 سيارة، لافتًا إلى أن القيمة المالية للسيارات التالفة تقديرًا 220 ألف دينار.

وأشار إلى أن إجمالي المستندات المضبوطة والسرعة بلغت 2471 مستند، وعدد الجنح 780 جنحة وعدد المخالفات 1430 مخالفة.

وأوضح قسم مرور بنغازي أن إجمالي السيارات المحجوزة 84 سيارة، وحوادث الخمرة 02 ، وضبط الليبيين والأجانب بدون مستندات 8 مخالفة.

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