القابضة للاتصالات تطمئن الليبيين حول بيانات شركة ليبيانا بعد هجوم سيبراني

أفادت الشركة القابضة للاتصالات بأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها قواعد بيانات شركة ليبيانا للهاتف المحمول، لم ينتج عنها تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين.

وقالت الشركة في بلاغ أن البيانات التي تم الهجوم عليها هي خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة، مؤكدة أن هذه الهجمة لا علاقة لها بسجل المكالمات أو بعمليات اختراقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتركين كما ادعى البعض في الأيام القليلة الماضية، حيث تعرضت عدة شركات وبنوك عالمية لنفس الهجمة السيبرانية.

وقامت القابضة للاتصالات بإنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني، من أجل حماية بيانات المواطنين الليبيين وللتصدي لمثل هذه الهجمات وجعل فضاء الإنترنت، فضاء أكثر أماناً، معلنة أنها تقوم بعمل يومي مستمر لحماية الشبكات ضد الهجمات العنيفة على بلدنا الحبيب.

يذكر أن شركة ليبيانا تعرضت لهجوم سيبراني نفذته مجموعة تسمي نفسها “القط الأسود، استغلت بعض الثغرات لتنفيذ هجماتها.