ضبط متهم بسرقة من داخل سيارة صديقه في سبها

أفادت مديرية أمن سبها عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة من ضبط شخص قام بسرقة من داخل سيارة صديقة .
وبالتفاصيل، حضر لمركز شرطة سبها المدينة المواطن / ا ع س ع / مواليد/ 1997م / الإقامة/ سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ أعمال حره / ليبي/ وابلغ عن صديقه ف ا ع قام بسرقة من داخل سيارته مبلغ مالي قدره ( 2500 ) دينار ليبي .
وعليه تم أستدعاء المشكو فيه وحضر للمركز وبالتحقيق معه الاسم ف ا ع س / مواليد/ 1994م / الإقامة/ سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ .
وأعترف بما نسب أليه وافاد إن سبب قيامة بالسرقة المبلغ المالي من السيارة انه توجد خلافات على حسابات ماليه بينهم هو وصديقه وعليه تم توقيفه وتم أحالته إلى النيابة العامة.
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