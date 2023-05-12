ضبط متهم بسرقة من داخل سيارة صديقه في سبها

أفادت مديرية أمن سبها عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة من ضبط شخص قام بسرقة من داخل سيارة صديقة .

وبالتفاصيل، حضر لمركز شرطة سبها المدينة المواطن / ا ع س ع / مواليد/ 1997م / الإقامة/ سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ أعمال حره / ليبي/ وابلغ عن صديقه ف ا ع قام بسرقة من داخل سيارته مبلغ مالي قدره ( 2500 ) دينار ليبي .

وعليه تم أستدعاء المشكو فيه وحضر للمركز وبالتحقيق معه الاسم ف ا ع س / مواليد/ 1994م / الإقامة/ سبها المنشية شارع 40 / المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ .

وأعترف بما نسب أليه وافاد إن سبب قيامة بالسرقة المبلغ المالي من السيارة انه توجد خلافات على حسابات ماليه بينهم هو وصديقه وعليه تم توقيفه وتم أحالته إلى النيابة العامة.