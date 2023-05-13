بسيبسو : عودة مجمع رأس لانوف الصناعي “عمل تاريخي بامتياز”

ليبيا – أعلن رئيس مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، شعبان بسيبسو الجمعة، عن البدء الفعلي في عملية إدخال النافثا وتشغيل منظومة ضاغط تكسير الغاز المتكسر (1-R10) وصولاً إلى مرحلة الإنتاج النهائي ومتابعة سير العمليات حسب كتيبات التشغيل المعتمدة.

بسيبسو وفي تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للشركة، قال:” نحن حريصون جداً على اتباع كافة إجراءات السلامة ومتطلبات سلامة العمليات حسب كتيبات التشغيل المعتمدة وهذا ماشجعنا للمضي قدماً نحو تحقيق الهدف المنشود وهو إعادة تشغيل مصنع الإثيلين بعد نجاح كل تجارب التشغيل لمنظومات العمل للوحدات المختلفة بمصنع الإثيلين والتي بدأت منذ عدة أشهر”.

وأضاف:”كل النجاحات التي حققناها ناتج لإتباعنا لكافة إجراءات السلامة بكل حرفية ، والتزام المستخدمين بكافة الإجراءات المعمول بها أثناء عمليات التشغيل التي تتم خطوة بخطوة وبشكل تدريجي”.

وأكد أخذ الأذن من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن البدء في عمليات التشغيل النهائية لمصنع الإثيلين والتواصل مع الإدارة العامة للصناعات والتنسيق مع الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة بشأن توفير المادة الخام (النافثا).

ووصف بسيبسو عودة المجمع الصناعي للعمل من جديد بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات ، بأنه “عمل وطني وتاريخي بامتياز” لن يتكرر،مضيفًا:” علينا جميعًا أن نعتز ونفتخر به فهو كان حلمًا وأصبح الآن حقيقة لاينكرها إلا جاحد”.

بسيبسو ختم :”ليسجل تاريخ الصناعة النفطية في بلادنا العزيزة أبناء هذه المؤسسة الصناعية العريقة بأحرف من ذهب ، كاتبًا في أبرز عناوينه أن شركة رأس لانوف ستبقى دائمًا مدرسة لمن يريد أن يتعلم أن النجاح لم ولن يتحقق إلا بالعزيمة والإصرار والاخلاص ونبذ الذات وحب الأوطان”.