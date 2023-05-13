“القابضة للاتصالات”: البيانات التي تم الهجوم عليها بشركة “ليبيانا” خاصة بمنظومة الموظفين

الوطن|رصد

أكد مدير المركز الاعلامي بالشركة القابضة للاتصالات محمد البديري أنه لم ينتج عن الهجمات السيبرانية لقواعد بيانات شركة “ليبيانا” تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين.

ولفت البديري التي تم الهجوم عليها هي خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين، ولا علاقة لها بسجل المكالمات أو بعمليات اختراقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتركين.

وأشار مدير المركز الإعلامي بالشركة القابضة للاتصالات أن الشركة قامت بإنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات من القراصنة.