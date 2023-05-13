موقع “ستاتيستا” الألماني: ليبيا الثالثة أفريقيا في احتياطي الذهب

أدرج موقع “ستاتيستا” الألماني أكبر 10 دول أفريقية لديها أكبر احتياطي من الذهب، حيث هيمنت دولة عربية على رأس قائمة الترتيب بكمية احتياطي ذهب تقدر بـ174 طنا.

وتعد الجزائر التي كانت بالفعل على منصة التتويج بين الدول العربية في نهاية عام 2022، والتي تحظى بمرتبة كبيرة على المستوى العالمي تهيمن على هذا الترتيب.

وتمتلك الجزائر أكبر احتياطي من الذهب في أفريقيا يقدر بـ174 طنا، وفقا لتصنيف حديث جمعه موقع “ستاتيستا” الألماني.

وأضاف تقرير الموقع أن جنوب أفريقيا في المرتبة الثانية باحتياطي 125 طنا، وليبيا في المرتبة الثالثة التي تمتلك احتياطيا بـ117 طنا.

وتحتل مصر 80.73 طن والمغرب 22.12 طن في المرتبة 4 و5 على التوالي.

وبعد ذلك تليها نيجيريا 21.37 طن وموريشيوس 12.44 طن وغانا 8.74 طن وتونس 6.84 طن.

وتحتل موزمبيق المرتبة العاشرة ضمن هذه الدول الأفريقية باحتياطي 3.94 طن.

وفقًا للبنوك المركزية المختلفة، لا تزال روسيا تحتل المرتبة الرابعة بما يعادل 574.2 مليار دولار في الترتيب العالمي الذي تهيمن عليه الصين بنحو 3300 مليار دولار..