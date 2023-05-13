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القبض على شخص قام بالرماية على منزل بسبب خلاف عائلي

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مديرية أمن سبها، عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة عن القاء القبض على شخص قام بالرماية من بندقية كلاشن كوف على منزل بسبب خلاف عائلي .

وحضر لمركز شرطة سبها المدينة المواطن / خ ا ف ا / مواليد/ 1989 م/ الإقامة/ سبها حجاره/ المهنة/ موظف/ ليبي/ وابلغ عن زوج شقيقته قام بالرماية من بندقية كلاشن كوف على منزلهم بمنطقة حجارة .

وعليه تم التعميم علي المشكو فيه وتم ضبطه من قبل الإدارة العامة للبحت الجنائي وتم تسليمه للمركز .

وبالتحقيق معه الاسم م خ م ع / مواليد/ 1978م / الإقامة/ الشاطي قطه /المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ واعترف بما نسب اليه وافاد ان سبب قيامه بالرماية على المنزل انه بسبب خلاف عائلي وتم توقيفه وتم احالته الى النيابة العامة.

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