القبض على شخص قام بالرماية على منزل بسبب خلاف عائلي

أفادت مديرية أمن سبها، عن تمكن مركز شرطة سبها المدينة عن القاء القبض على شخص قام بالرماية من بندقية كلاشن كوف على منزل بسبب خلاف عائلي .

وحضر لمركز شرطة سبها المدينة المواطن / خ ا ف ا / مواليد/ 1989 م/ الإقامة/ سبها حجاره/ المهنة/ موظف/ ليبي/ وابلغ عن زوج شقيقته قام بالرماية من بندقية كلاشن كوف على منزلهم بمنطقة حجارة .

وعليه تم التعميم علي المشكو فيه وتم ضبطه من قبل الإدارة العامة للبحت الجنائي وتم تسليمه للمركز .

وبالتحقيق معه الاسم م خ م ع / مواليد/ 1978م / الإقامة/ الشاطي قطه /المهنة/ أعمال حره/ ليبي/ واعترف بما نسب اليه وافاد ان سبب قيامه بالرماية على المنزل انه بسبب خلاف عائلي وتم توقيفه وتم احالته الى النيابة العامة.