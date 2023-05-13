القابضة للاتصالات: الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها ليبيانا لم ينتج عنها تسريب أي بيانات للمشتركين

أخبارلببيا24

كشفت الشركة القابضة للاتصالات، اليوم السبت أن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها قواعد بيانات شركة ليبيانا للهاتف المحمول، لم ينتج عنها تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين.

وأضافت الشركة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” أن البيانات التي تم الهجوم عليها هي خاصة بالمنظومة الداخلية الخاصة بالموظفين داخل الشركة.

وأكدت الشركة أن هذه الهجمة لا علاقة لها بسجل المكالمات أو بعمليات اختراقات حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتركين كما ادعى البعض في الأيام القليلة الماضية، حيث تعرضت عدة شركات وبنوك عالمية لنفس الهجمة السيبرانية.

وذكرت أنه من أجل حماية بيانات المواطنين الليبيين قامت الشركة القابضة للاتصالات بإنشاء فريق خاص بالأمن السيبراني للتصدي لمثل هذه الهجمات وجعل فضاء الإنترنت، فضاء أكثر أماناً.

وقالت القابضة للاتصالات :”إن معركة الأمن السيبراني مستمرة في كل العالم نحن نقوم بعمل يومي مستمر لحماية الشبكات ضد الهجمات العنيفة على بلدنا”.

وكان رئيس قسم الإعلام بشركة ليبيانا عبد المنعم بوشكيوة نفة الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد باختراق بيانات المشتركين.

وقال بوشكيوة في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا 24″ الجمعة، :”إن هذة الأخبار غير صحيحة، كما نفند الأخبار المتداولة التي تفيد بتحصل المخترقين على البيانات”.