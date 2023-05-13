| بنغازي.. “الأمن الداخلي” يختطف ناشطا حقوقيا

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2023/05/12 على الساعة 19:16

: أعلنت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن الداخلي في بنغازي قد “اختطف” عضو مؤسسة “برقة موطني” الحقوقية، خالد المرغني، بسبب “انتقاداته لحوادث الخطف على منصة كلوب هاوس”.

وأضافت المنظمة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها اختطاف المرغني تم في الأول من شهر مايو الحالي، مشيرة إلى أن عائلته قد فقدت الاتصال به ولم تتمكن من زيارته أو معرفة مصيره”.

وطالبت المنظمة السلطات بـ”الكشف عن مصير المرغني وإطلاق سراحه، والعمل على محاسبة المسؤولين” محملة إياها “المسؤولية القانونية الكاملة”، ومعبرة عن إدانتها “استمرار حملات الخطف والاعتقال التعسفي ضد نشطاء المجتمع المدني”.



