محاضرة حول المخدرات بمركز الأحداث في بنغازي

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عقدت بمركز تربية وتوجيه الأحداث ذكور بمدينة بنغازي محاضرة لنزلاء المركز، حول تعاطي آفة المخذرات بين الشباب وتأثيرها السلبي على السلوك الإنساني، من حيث الإفساد في الأخلاق والدخول في عالم الجريمة، مما يؤدي إلى تدمير حياة الإنسان و وفاته عن طريق الانتحار.

واستهدفت المحاضرة المقامة ضمن البرنامج الوطني للقافلة الوطنية الشبابية التوعوية تحت شعار “لا للمخدرات .. نعم للحياة” بإشراف اللجنة الوطنية الشبابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الشباب بالحكومة الليبية، نزلاء المركز فئة الشباب.

وألقى المحاضرة عضو اللجنة عن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقيد عدنان بن غشير، بحضور رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز العوامي، والذي ألقى كلمة توجيهية وتحفيزية لنزلاء المركز، وعضو اللجنة المهندس محمد الورفلي، وعضو جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي نقيب ربيع القصبي، وأحد مسؤولي المركز الأستاذ عبد السلام العرفي.