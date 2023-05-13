تعرضت منظومتها للقرصنة .. ليبيانا تتقدم ببلاغ للنائب العام

تقدمت شركة ليبيانا للهاتف المحمول، ببلاغ رسمي لمكتب النائب العام على خلفية تعرض منظومتها الداخلية لعملية قرصنة.

وقالت الشركة، في بلاغها، إن الاختراق استهدف المنظومة التسييرية الإدارية الداخلية للشركة، والاستحواذ على المراسلات ورسائل البريد الإلكتروني للموظفين وبياناتهم.

وأكدت الشركة:” حتى الآن كل المحاولات باءت بالفشل للسيطرة على منظومة الاتصالات العامة بالشركة، فمجموعة قرصنة تطلق على نفسها اسم “بلاك كاتس” “black cats” مجهولة الجنسية والهوية تبتز شركة ليبيانا للهاتف المحمول وتطلب أكثر من 4 ملايين دولار مقابل إنهاء عملية القرصنة وتمكين قسم التقنية بالشركة من إعادة السيطرة الكاملة على منظومتهم”.

وأوضحت الشركة، أن العملية تعتبر الأخطر على الإطلاق تتعرض لها منظومة اتصالات محلية خاصة وأنها لشركة تمتلك المنظومة الأكبر في البلاد.

ولفتت الشركة، إلى أن المختصين في شركة ليبيانا للهاتف المحمول إما ما زالوا عاجزين عن معرفة مصدر عملية القرصنة أو متكتمون عليها لأسباب غير معلومة.

واستطردت الشركة، في بلاغها:” هناك مخاوف مالية على منظومات المصارف والرقم الوطني ومواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بأرقام تم ربطها بشفرات من شركة ليبيانا”.

وكانت مجـموعة قرصنة، أعلنت بشكل رسمي استيلائها على بيانات كامل مشتركي ليبيانا للهاتف المحمول، وتقول بأن ثغرات هائلة مكنتها من ذلك.