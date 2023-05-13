عبد العزيز: أردوغان يمثل الإسلام.. اللهم انصره بعد غدٍ ولا تشمت به أحدًا

ليبيا – علق عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، على الحملة التي تشنها بعض الصحف الغربية على رجب طيب أردوغان.

عبد العزيز وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” علق على ما نشرته صحيفة “دير شبيغل”الألمانية التي خصصت غلافها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها الأحد القادم ، قائلاً:” هذه صحيفة دير شبيغل الألمانية،عداوتهم للإسلام الذي يمثله أردوغان وليس لشخص أردوغان، اللهم انصر أردوغان بعد غدٍ ولا تشمت به أحد”.