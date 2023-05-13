الرقابة الإدارية تشكل لجنة للتأكد من اختراق منظومة بيانات شركة “ليبيانا”

الوطن|رصد

شكلت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية اليوم الجمعة لجنة للتّأكد والتّحقّق من الاخبار المتداولة عن اختراق منظومة بيانات شركة ليبيانا للهاتف المحمول.

وكلفت الهيئة عبر حسابها على “فيسبوك” اللجنة المشكلة ضرورة مراجعة نظام الحماية الرقمية الشاملة للشركة، مطالبةً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما تسفر عنه نتائج المتابعة وفقا لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم (20) لسنة 2013.

وقالت شركة ليبيانا إنه لا يوجد أي اختراق لبياناتها، مؤكدة أن الأخبار المتداولة بالخصوص كلها كاذبة ولم يشتكي أي مواطن من شيء مشابه، بالرغم من البدء في نشر بياناتها الحساسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مجموعة “قرصنة” قد نشرت نسخًا من مستندات وبيانات خاصة بموظفي الشركة كانت قد استولت عليها خلال اختراقها للمنظومة الداخلية بالشركة في الأيام الماضية.