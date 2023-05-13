المقريف: نؤكد على عدم التهاون مع الغش.. وأبائنا من ذوي الهمم على رأس أولوياتنا

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، اليوم الجمعة، إن الوزارة تضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها وذلك بتوفير كل ما يساعدهم على أداء الامتحانات بصورة جيدة، مشددًا على عدم التهاون مع حالات الغش.

وكتب “المقريف” على حسابه عبر منصة “تويتر” قائلا: في الوقت الذي تغمرني السعادة ونحن نختتم عامنا الدراسي 2022 – 2023م على النحو المأمول، وذلك باستعداد أبناؤنا التلاميذ والطلاب في صفوف النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي لخوض غمار امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل بعزيمة صادقة، فإننا نحث أبناءنا على تنظيم الوقت والمذاكرة الجيدة والتسلح بأسباب المعرفة لنيل المراد وتحقيق النجاح.

وأضاف في تدوينة أخرى قائلا: بهذه المناسبة أحَيّ كل المعلمين والمعلمات الذين بذلوا ولا يزالوا يبذلون جهدهم ووقتهم في سبيل أداء هذه الرسالة العظيمة، مؤكدا على عدم التهاون مع حالات الغش ومن يساعد عليه وذلك التعامل معه بصرامة تضمن الحد منه، وعدم تكراره..

كما أوضح أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها مع أبنائنا من ذوي الهمم وتضعهم على رأس أولوياتها وذلك بتوفير كل ما يساعدهم على أداء الامتحانات بصورة جيدة، مشددا على الدور الإيجابي للأسرة في حث أبناءها على الاهتمام بالدراسة، فالعملية التعليمية لا يقوم نجاحها إلا على ساقَي البيت والمدرسة معًا..