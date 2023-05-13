نيابة الخمس الابتدائية تبحث التدابير الجنائية الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء

بحث رئيس نيابة الخمس الابتدائية، مع نيابات النظام العام ومكافحة الفساد ومديرية الإصحاح البيئي، التدابير الجنائية الرامية إلى ضمان سلامة الغذاء وصلاحيته للاستهلاك.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن رئيس نيابة الخمس الابتدائية عقد اجتماعاً؛ مع مديري نيابة النظام العام ونيابة مكافحة الفساد ومديرية الإصحاح البيئي ومديرية الحرس البلدي، وفرع مركز الرقابة على الأدوية والأغذية ومسؤول قطاع الصحة الحيوانية.

وقد بحث المجتمعون، مبلغ اضطلع مأمورو الضبط القضائي، بواجب إنفاذ التدابير المتخذة لضمان حماية المستهلك؛ وسبل تعزيز إذعان المخاطبين بالقواعد التنظيمية إلى التقيد بقواعد سلامة المنتجات .