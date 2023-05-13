اليونيسف: تسليم إمدادات طبية للإدارة الصحية بالجنوب الليبي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، اليوم الجمعة، تسليم إمدادات طبية أساسية إلى دائرة الصحة في المنطقة الجنوبية، معتبرة أن هذه الإمدادات تحدث «فرقا» في مكافحة الأمراض..

وأضافت المنظمة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذه الإمدادات تتضمن معقمات أيدي، مشيدة في هذا الإطار بدعم سفارة فرنسا لدى ليبيا، وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وفي وقت سابق، أعلنت «يونيسف» في ليبيا إمداد المنطقة الجنوبية بـ55 جرعة من لقاح الحصبة والحصبة الألمانية كاستجابة لتفشي الحصبة الحالي في المنطقة، بالشراكة مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.