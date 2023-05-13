مسؤولون أمريكيون يبحثون الاستثمار في جتوب ليبيا

عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعا لمناقشة الأوضاع المحلية في الجنوب الليبي.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر “تويتر” إن مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وايت، ونائب مساعد مدير الوكللة بليت، والمسؤولة الأولى عن الديمقراطية والحقوق الرقمية بالوكالة زاكم، يبحثون مع الجهات المعنية استثمار الولايات المتحدة في جنوب ليبيا.

وأضافت: “وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عبر الاستراتيجية العشرية، على منع الصراع وتعزيز الاستقرار بالبناء على الشراكات البناءة والبرامج على المستوى المحلي التي تدعم تطلعات الشعب الليبي إلى الاستقرار والمساءلة والحوكمة في هذه المنطقة التي تفتقر إلى الخدمات”.

ليبيا ، الجنوب الليبي