الهجوم السيبراني على ليبيانا هدفه طلب الفدية

الوطن| رصد

قالت شركة “هاك ماناك” الدولية للأمن السيبراني، إن شبكة الهاكر والقرصنة، التي استهدفت شركة ليبيانا للاتصالات، غرضها طلب الفدية.

وأوضحت الشركة أن هجمات سيبرانية استهدفت 12 دولة بينها ليبيا، بغرض طلب الفدية، مبينة أن الهجوم على ليبيا استهدف شركة ليبيانا، ونفذته مجموعة تسمي نفسها “القط الأسود”، التي استغلت العديد من نقاط الضعف لدى الشركة لشن هجومها.

ولفتت الشركة إلى أن البيانات المخترقة من ليبيانا متنوعة بين المستندات المالية والمحاسبية والتسويقية والمعلومات الشخصية والعقود وجوازات السفر والمراسلات الداخلية.

وذكرت أن مؤشر شدة الخطورة يُحتسب من 1 “منخفض” إلى 5 “حرج”، وهجوم ليبيانا مُصنف على رقم 5.