منخفض صحراوي.. حالة الطقس في ليبيا (السبت 13 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 13 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، منخفض صحراوي يؤثر على مناطق غرب ليبيا برياح نشطة وارتفاع في درجات الحرارة يمتد تأثيره ليشمل بعض المناطق الشرقية بينما يتراجع تأثيره تدريجياً من مساء الغد على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب ، وتتكاثر السحب من مساء يوم الإثنين مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 50 )كم / س مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية تتحول تدريجيا بداية من مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة على أقصى الساحل الغربي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35-40)مْ ، وتسجل تراجع تدريجي من يوم الغد ،ويكون ملحوظ يوم الإثنين على أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-35)مْ، ولاتتجاوز ( 23 )مْ على أقصى الساحل الشرقي وتسجل زيادة من يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-41)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد على اغلب المناطق ثم تتراجع بدايةً من مساء الإثنين.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ ، وتسجل إرتفاع يوم الإثنين.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:57)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:08).

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