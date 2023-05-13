وزير التعليم الليبي: لن نتهاون مع حالات الغش وسنتعامل معها بصرامة

قال وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، موسى المقريف، إن الوزارة لن تتهاون مع حالات الغش ومن يساعد عليه، مشددا على أنه سيتم التعامل معها بصرامة تضمن الحد من الغش وعدم تكراره.

وأضاف وزير التعليم، في رسالة وجهها إلى الطلاب ونشرتها الوزارة عبرها حسابها على “فيسبوك”، أن الوزارة تضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها وذلك بتوفير كل ما يساعدهم على أداء الامتحانات بصورة جيدة، مشددا على عدم التهاون مع حالات الغش.

وحثّ المقريف في رسالته الطلاب على تنظيم الوقت والمذاكرة الجيدة والتسلح بأسباب المعرفة لنيل المراد وتحقيق النجاح، مؤكدا على الدور الإيجابي للأسرة في حث أبنائها على الاهتمام بالدراسة، قائلاً إن العملية التعليمية لا يقوم نجاحها إلاّ على ساقَي البيت والمدرسة معا.

وحدد المركز الوطني للامتحانات موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل من الرابع إلى الثاني الثانوي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.