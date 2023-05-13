وزارة الداخلية: ضبط 62 مهاجرا بالحدود الليبية التونسية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن جهاز حرس الحدود ضبط 62 مهاجرا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية بعد أن تقطعت بهم السبل في الصحراء.

وبينت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن الدوريات الأمنية الصحراوية بجهاز حرس الحدود المكلفة بتأمين الحدود الليبية التونسية والتي تمتد على مسافة 200 كلم من رأس أجدير وصولاً إلى وازن تمكنت من ضبط 62 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في مجموعات متفرقة تقطعت بهم السبل في الصحراء.

وأشارت وزارة الخارجية إلى تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين والتحفظ عليهم بمقر القاطع الأمني الحدودي العسة لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص.