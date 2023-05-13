باتيلي يبحث التطورات السياسية في ليبيا.. ونورلاند يؤيده

الوطن / رصد

أجرى الممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لاستعراض التطورات السياسية في ليبيا، حيث تم الاتفاق على الضرورة الملّحة للجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لتسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة.

ودعا مجددًا جميع القادة الليبيين التنازلات الضرورية للوصول إلى انتخابات شاملة، مشددًا على ضرورة دعم عمل لجنة 6+6 بروح من التوافق.

وعبر السفير الأمريكي لدى ليبيان ريتشارد نورلاند عن دعمه لباتيلي من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن الإطار القانوني للانتخابات.